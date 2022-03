Galeria casa recebe a mostra com obras de 18 artistas visuais

A exposição reúne artistas com trajetórias no Distrito Federal com trabalhos desenvolvidos entre fotografias, colagens, desenhos, monotipias e pinturas

De 5 a 27 de março, a Galeria Casa apresenta a mostra coletiva M’ART Plataforma de Arte, são 18 artistas visuais que produziram obras em Brasília ou que começaram seus trabalhos na cidade. Essa exposição marca o lançamento da nova plataforma digital de arte que reúne informações sobre artistas, obras, catálogos, biografias, textos críticos sobre as produções dos artista.

A mostra tem entrada gratuita, com visitação de terça a sábado, das 14h às 22h, e domingo, das 12h às 20h, no piso superior da livraria Travessa.

Carlos Silva e Luan Grisolia compartilham a curadoria do projeto, a mostra reúne trabalhos de André Santangelo, Camila Soato, Cirilo Quartim, Dalton Camargos, Fernanda Alpino, Fernanda Pacca, Gisel Carriconde Azevedo, Glenio Lima, Gustavo Silvamaral, Julio Lapagesse, Paula Catu, Pedro Ivo Verçosa, Silvie Eidam, Silvino Mendonça, Suyan de Mattos, Valéria Pena-Costa, Virgílio Neto e Zuleika de Souza.

Para um dos curadores a exposição e uma forma de conectar o amante da arte com artistas e suas criações. “O público terá a oportunidade de se surpreender com pinturas, desenhos, monotipias e admirar fotografias e colagens produzidas por 18 artistas com trajetórias no Distrito Federal”, comenta Grisolia.

Para Carlos a ideia da galeria e compartilhar o circuito artístico contemporâneo das artes visuais brasileiras.

“A partir dessa missão geral, a proposta para a exposição soma uma série de atributos positivos, pois a M’ART é uma plataforma digital que nasce no cerne da ativação artística dentro do panorama atual da produção na capital federal. A Galeria Casa se soma à M’ART para, juntas e em sintonia, proporcionarem um percurso de imersão no imaginário absurdamente fantástico da arte contemporânea de Brasília, arte produzida por artistas comprometidos com o aqui e agora de nosso tempo e espaço”, afirma Carlos Silva.

Serviço:

M’ART Plataforma de Arte

Galeria Casa

Casapark, Piso Superior, dentro da Livraria da Travessa

De 5 a 27 de março

De terça a sábado, das 14h às 22h

Domingo, das 12h às 20h

Entrada gratuita

Livre para todos os públicos