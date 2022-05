Gabriel Luiz recebe alta: ‘Tô de alta! Que vitória!’

Gabriel passou por momentos difíceis depois de ser esfaqueado dez vezes no abdômen, na perna, no tórax, no pescoço e no braço

O editor e repórter da TV Globo Brasília, Gabriel Luiz, de 28 anos, recebeu alta do hospital onde estava internado há 23 dias na capital federal. O jornalista, que recentemente teve de retornar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após ter picos de febre, publicou um vídeo nas redes sociais comunicando a liberação do centro médico: 'Tô de alta! Que vitória!', escreveu na legenda. Gabriel passou por momentos difíceis depois de ser esfaqueado dez vezes no abdômen, na perna, no tórax, no pescoço e no braço, durante um latrocínio cometido por dois jovens contra ele em 14 de abril, no Sudoeste. Por isso, ele afirmou que ainda precisa de cuidados. "Tenho que continuar fazendo fisioterapia e cuidar do pâncreas, que ainda está cicatrizando. Por isso não posso comer coisa muito gordurosa, por mais que eu queira. A notícia boa é que o pior já passou, não corro mais nenhum risco. E agarrar a essa nova oportunidade que a vida está me dando", disse. O editor também aproveitou para agradecer quem o apoiou, cuidou e se preocupou com seu estado de saúde. "Eu tô sem reação ainda. Por isso eu queria agradecer todos os médicos e enfermeiras que cuidaram de mim desde o começo, as mensagens de carinho e orações que eu recebi, tudo isso toca muito meu coração", afirmou. O caso Duas pessoas, um rapaz de 19 anos e um menor de idades, foram detidas pelo crime, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou, no dia 27 de abril, o maior de idade envolvido. José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos, foi denunciado pelos crimes de tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Conforme a denúncia, o adolescente segurou a vítima pelo pescoço enquanto José Felipe aplicou os golpes de faca. Uma testemunha viu o crime da janela de casa e gritou, o que fez os dois fugirem. Segundo a confissão dos criminosos, eles fizeram uso de drogas e não planejaram o crime. Os dois levaram R$ 250 e o celular do jornalista, que depois foi descartado próximo ao local. O adolescente foi apreendido e confessou o envolvimento.