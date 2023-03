Gabinete de crise é desfeito por Ibaneis Rocha

Para justicar o fim do gabinete, Ibaneis levou em conta o fim do decreto presidencial de intervenção federal no dia 31 de janeiro

Criado em 9 de janeiro por Celina Leão, até então governadora em exercício, o gabinete de crise foi extinto na manhã desta terça-feira (21) por Ibaneis Rocha. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O gabinete foi criado para preservação e mobilização institucional, para promover a estabilidade no âmbito do DF, coordenar as atividades administrativas não afetadas pela intervenção federal e prestar apoio às medidas requisitadas pelo interventor federal Ricardo Cappelli.

Para justicar o fim do gabinete, Ibaneis levou em conta o fim do decreto presidencial de intervenção federal no dia 31 de janeiro, junto com a apresentação do relatório dos atos golpistas, onde foram apontados os principais problemas enfrentados naquele dia 8.