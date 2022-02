Gabinete de conselheiro do TCDF é alvo de busca e apreensão

Ministério Público e Polícia Civil seguem investigando uma possível irregularidade na contratação do Brasília Iluminada

Ainda sob investigação de um possível superfaturamento realizado na contratação do Brasília Iluminada, o gabinete do conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), foi alvo de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (2.2). A residência do ex-secretário de Economia do DF, no Sudoeste, também voltou a ser alvo dos investigadores, que apuram o suposto superfaturamento na contratação do Brasília Iluminada.

Os mandados judiciais são cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e pelo Departamento de Combate à Corrupção (Decor), da Polícia Civil.

A ação foi batizada de Operação Tenebris. Também são investigados a chefe de gabinete de Clemente, Edileide Oliveira Santos, e o presidente do Instituto Idheias, Geraldo Marcelo Sanches.

A primeira fase da investigação foi deflagrada em 25 de janeiro. As investigações apontaram uma série de irregularidades no processo de contratação do Instituto Idheias para a realização do evento, o qual previa a ornamentação do canteiro central da Esplanada dos Ministérios e do Eixo Monumental, além da promoção de atividades culturais. Na ocasião, o governador do DF, Ibaneis Rocha, defendeu seu ex-secretário. “Foi deflagrada por uma juíza de primeiro grau e o André tem foro privilegiado. É uma questão que ele vai se defender. Eu não conheço o processo, mas confio muito nos meus servidores. O André é da minha maior confiança”, pontuou o chefe do Executivo local.

Em resposta ao Jornal de Brasília, o TCDF afirmou que fiscaliza o projeto de ornamentação de fim de ano desde agosto de 2021 – por meio dos processos 8074/21 e 13466/21 -, ao analisar as representações protocoladas pelo Ministério Público junto ao TCDF (MPjTCDF). O orgão ainda disse que irá colaborar com a Operação Tenebris e se colocar à disposição para eventuais esclarecimentos.

Confira a resposta:

Em relação ao Brasília Iluminada, o Tribunal de Contas do Distrito Federal esclarece que fiscaliza o projeto de ornamentação de fim de ano desde agosto de 2021 – por meio dos processos 8074/21 e 13466/21 -, ao analisar as representações protocoladas pelo Ministério Público junto ao TCDF (MPjTCDF).

A Corte verifica a ocorrência de supostas irregularidades na celebração e na execução do Termo de Fomento nº 21349/2021, firmado entre a Secretaria de Estado de Economia do DF – SEEC/DF e o Instituto de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo, Inovação e Assistência Social – IDHEIAS por meio do Processo 00600-00013466/2021-30.

Em janeiro, inclusive, o corpo técnico do TCDF fez visitas in loco às instalações do Brasília Iluminada no Eixo Monumental para verificar a conformidade da execução do contrato e, neste momento, os auditores do TCDF analisam a documentação relativa à contratação.

Em relação à Operação Tenebris, que envolve um membro da Corte, o Tribunal de Contas informa que vai buscar informações junto ao Judiciário, colaborar com as investigações, se colocar à disposição para eventuais esclarecimentos e continuar cumprindo seu dever legal de fiscalizar os gastos públicos distritais.

O TCDF também lembra que um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal é a presunção de inocência. Diante disso, o TCDF aguarda o andamento das investigações e o posicionamento da Justiça.