Futuro Campeão abre seletiva para a modalidade de saltos ornamentais

As inscrições para as seletivas de saltos ornamentais do Programa Futuro Campeão, que serão realizadas no dia 29 de junho, das 8h às 12h, no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do Gama estão abertas e podem ser realizadas na secretaria da unidade até o dia da seletiva.

A seletiva é destinada a crianças de 6 a 12 anos, nascidas entre 2012 e 2018, e visa identificar e promover novos talentos na modalidade de saltos ornamentais, oferecendo uma oportunidade para jovens atletas mostrarem suas habilidades, alinhando-se com os objetivos da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) de fomentar a prática esportiva e a inclusão social pelo esporte.

“Esta seletiva é uma oportunidade para descobrir novos talentos nos saltos ornamentais e incentivar a prática esportiva entre as crianças do Distrito Federal”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. “Estamos comprometidos em promover o esporte e oferecer condições adequadas para o desenvolvimento de nossos jovens atletas”, acrescentou.

Os participantes devem comparecer ao no dia da seletiva com roupa de banho, toalha e tênis.

Serviço

Seletiva de saltos ornamentais

→ Data: 29 de junho

→ Horário: 8h às 12h

→ Local: COP Gama

→ Inscrições: Até o dia da seletiva no COP Gama

→ Público-alvo: Crianças de 6 a 12 anos

→ Levar roupa de banho, toalha e tênis.

*Com informações da Agência Brasília