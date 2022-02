Furto de cabos de energia elétrica sobem no Distrito Federal

Neoenergia Brasília lança campanha, em parceria com a CEB Ipes e com a Secretaria de Segurança Pública, para combater prática criminosa

No Distrito Federal, tem crescido o número de furtos de cabos de energia elétrica, que tem gerado prejuízos para a população. Nesse contexto, a Neoenergia Brasília lançou, em parceria com a CEB Ipes (responsável pela iluminação pública) e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), uma campanha digital para inibir e conscientizar a população sobre os riscos dessa prática.

No último ano, o número de ocorrências envolvendo as redes de distribuição e iluminação pública atingiu a marca de 621 casos, representando um aumento de 131%, na comparação com 2020. Cerca de 50 mil pessoas, entre clientes residenciais e comerciais, foram prejudicadas, totalizando 50 horas de interrupção de energia no total e em toda capital federal.

Esse tipo de furto interrompe, de forma inesperada, o fornecimento de energia, gera transtornos para a sociedade, além de inúmeros prejuízos. Dados da Neoenergia Brasília e da CEB Ipes mostram também que foram contabilizados o roubo de mais de 100 quilômetros de cabos, distância equivalente ao percurso que vai de Brasília até Abadiânia, no interior de Goiás.

As regiões da capital federal mais atingidas são as que possuem redes subterrâneas, sendo a Asa Norte, a Asa Sul, o Sudoeste e Águas Claras as de maior recorrência.

Os criminosos furtam esse material na tentativa de revendê-lo. Caso sejam pegos os autores podem enquadrados no crime de receptação e serem presos.

A prática é perigosa, já que o autor pode sofrer um choque elétrico e até morrer durante o furto. Pessoas que utilizam equipamentos vitais em casa ou nos hospitais também podem perder a vida se ficarem sem o fornecimento de energia.

De segunda-feira (21) até sábado (26), a campanha de conscientização vai informar sobre os perigos dessa ação e como a sociedade pode ajudar a denunciar. Cada dia um tema diferente será abordado e é importante que a população compartilhe o material e ajude a divulgar o conteúdo.

Os perfis oficiais da Neoenergia Brasília, tanto no Instagram (@neoenergiabsb) quanto no Twitter (@neoenergiabsb). A CEB Ipes (@ceb_ipes), a SSP/DF (@ssp.df) e a Polícia Civil do Distrito Federal (@pcdf_oficial) compartilharam o conteúdo em suas páginas no Instagram.

Foto: Neoenergia Brasília / CEB Ipes / SSP-DF / Divulgação

Medida preventiva

A Neoenergia Brasília iniciou a implantação de sistemas eletrônicos de segurança em subestações e galerias subterrâneas. A ideia é limitar o acesso às instalações de pessoas não autorizadas e repassar para as autoridades policiais informações estratégicas que possam auxiliar na identificação e prisão de criminosos. Há também outras ações de inteligência sendo executadas, em parceria com a SSP/DF, para coibir essa prática criminosa.

Como denunciar?

A população pode ajudar sempre que presenciar ações de pessoas suspeitas, sem o uniforme da Neoenergia Brasília ou da CEB Ipês e com carros descaracterizados. A orientação é ligar e fazer uma denuncia anônima pelo telefone 190. Para colaborar com as investigações de um caso suspeito, ligue no 197.