Frota do BRT Sul é renovada com dez novos ônibus articulados

A partir desta quinta-feira (20), dez novos ônibus articulados começam a operar no BRT Sul, sendo sete para atender linhas de Santa Maria e outros três para atender os passageiros do Gama. Os coletivos zero-quilômetro fazem parte do processo de renovação da frota e substituem veículos com a mesma tecnologia que já operam no sistema.

Os novos ônibus fazem parte dos 195 veículos adquiridos pela Viação Pioneira para renovação e ampliação da frota, sendo todos equipados com tecnologia Euro 6, menos poluente e com avanço tecnológico de segurança e conforto.

Desde 2019, a frota de ônibus do sistema de transporte público do Distrito Federal passa por uma renovação, para garantir que os veículos não ultrapassem o prazo de sete anos (ou dez, no caso dos articulados e padrons) em circulação e atendam o aumento da demanda pelo transporte público devido à expansão de áreas como São Sebastião, Itapoã Parque e Paranoá.

“Podemos afirmar que temos a frota mais nova de todo o Brasil. São veículos com idade média de três anos e meio, proporcionando mais conforto e segurança para os passageiros”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Todo o processo de renovação está previsto em contrato e não impacta o valor que o usuário paga pela passagem.

O BRT Sul, que atende Gama e Santa Maria, possui 19 linhas que fazem um total de 36.162 viagens – 866 aos sábados e 358 aos domingos. São, ao todo, 171 ônibus, sendo 61 articulados e 110 padrons. O sistema transporta mais de 70 mil pessoas por dia útil.

*Com informações da Agência Brasília