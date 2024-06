Duplicação do Trecho 3 e calçamento de condomínio avançam no Sol Nascente

Nesta quinta-feira (20), o governador Ibaneis Rocha vistoriou a construção de calçamento no Condomínio Vencedor/Lagoinha e as obras de duplicação no Trecho 3 do Sol Nascente/Pôr do Sol. A visita ocorreu após o chefe do Executivo autorizar a construção de mais uma escola para a cidade, com capacidade para 700 alunos por turno.

A cidade tem recebido cerca de R$ 630 milhões em obras de saneamento básico, água, luz, moradia, educação e outros equipamentos públicos destinados aos 95 mil moradores desde que foi criada em 2019 por este governo.

De acordo com a Secretaria de Obras, 48% dos serviços previstos em contrato já foram executados com um investimento, até agora, de R$ 87 milhões, sendo previsto mais investimentos no valor de R$ 94 milhões.

“São muitas obras que estão acontecendo aqui. O secretário Valter Casimiro tem vindo constantemente aqui, tem acompanhado as empresas, organizando as obras na cidade para que a gente chegue ao final do ano com a implantação tanto das vias de captação de águas quanto das vias urbanas, com uma condição melhor para a população”, disse Ibaneis Rocha.

As obras de infraestrutura dos trechos 1 e 3 seguem em andamento e o trecho 2 foi concluído. Em todos os trechos, os serviços concentram-se na pavimentação asfáltica e em blocos intertravados, drenagem, instalação de meios fios, construção de calçadas, sinalização horizontal e vertical, além de bacias de detenção.

“A gente está fazendo toda infraestrutura aqui no Sol Nascente, de pavimentação das ruas, todo sistema de drenagem e já estamos com aproximadamente 40% de todas as ruas pavimentadas. Hoje a gente traz o governador aqui pra dar uma olhada em como está sendo a execução dos trabalhos”, afirma o secretário de Obras.

*Com informações da Agência Brasília