Frio no DF reforça a procura por roupas de inverno

O frio se instalou no DF em junho, o que pede um casaco mais quentinho e um reforço nas cobertas na hora de dormir. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), as vendas de produtos de inverno devem subir 5,7% no DF. A procura por itens desse tipo deve aumentar, porque para os próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura deve variar entre 13°C e 27°C. A previsão é que a umidade do ar fique em torno de 30% a 90%.

O percentual de expansão das vendas pode passar de 5,7%, e chegar a 7,5%, com a persistência das temperaturas mais baixas, de acordo com o Sindivarejista.

No mesmo período do ano passado, o frio gerou uma movimentação nas compras de roupas de inverno de 4%. A sondagem do sindicato ouviu 192 lojistas de rua e de shoppings. Então as mantas, cobertores e casacos vão seguir entre os produtos mais procurados nas vitrines.

Murilo Dias Machado é gerente de vendas de uma loja especializada em roupas de inverno localizada na Asa Norte. O comerciante observou que neste ano, começou a esfriar um já no finalzinho de maio, o que trouxe uma melhora no movimento do estabelecimento. “Geralmente a pessoa já compra esse tipo de roupa pensando também em fazer alguma viagem. E aproveitam para usar na temporada de frio de Brasília também, como agora”.

As vendas em 2024, estão melhores que no ano passado, e Murilo acredita que seja por estar mais frio. “Ano passado foi uma semana de frio e acabou. Eu estou sentindo que esse ano, o frio promete”. Segundo ele, na loja a procura é por cardigãs, casaquinhos de botão, roupas térmicas, segunda pele, cachecol, gorros, além de calças mais quentinhas no estilo montaria. Murilo conta que nesta quinta-feira (13), que a mínima foi de 10°C, uma cliente chegou a procurar a loja atrás de roupas térmicas, por ser muito sensível ao clima mais gelado.

Murilo da a dica para quem tem mais sensibilidade ao frio, de procurar itens de roupa que bloqueiam o vento. “Além de usar peças que aquecem os pés e as mãos”. O gerente de vendas salienta que é preciso proteger as extremidades, quando se é mais sensível ao frio.

Clima frio chegou mais cedo em 2024

O morador de Brasília está vivendo noites mais longas do que os dias. O que, de acordo com o Inmet, é comum nesta estação do ano no DF, em que durante o dia há pouca nebulosidade com uma circulação de alta pressão. O que traz um pouquinho de umidade, sem nada de chuva, o que resulta nesse frio. Os dias são um pouco mais quentes, principalmente entre às 10h da manhã, 15h e às 16h da tarde.

No final da tarde, a perda de radiação solar faz com que o tempo esfrie mais rápido, e sem nuvens no céu, o calor começa a se perder, o que gera uma amplitude técnica maior ao começar a anoitecer. Apesar da sensação de que está muito frio, em 64 anos de história, o dia mais frio do DF, foi quando a temperatura de 1 °C grau foi registrada no Gama, segundo o INMET. Na última quinta-feira (13), a região administrativa havia registrado 9,9 °C, a temperatura mais baixa do mês de junho de 2024.

Segundo o meteorologista Glauco Freitas, o domingo (13), promete ser um dia bastante frio, com a temperatura mínima de 12°C e máxima de 26°C. “O frio chegou mais cedo esse ano em comparação com o ano passado”, destacou. E ele garante que como o inverno está apenas no começo, as temperaturas ainda podem abaixar mais. Glauco explica ainda, que a massa de ar seco está atuando na região, o que acentua a sensação mais fria.