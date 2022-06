Frente fria pode impactar umidade da capital e trazer chuva

Até sábado, a previsão de mínimas e máximas na capital deve ser aproximadamente a mesma, permanecendo o clima frio

A nova frente fria que deve baixar a 0°C as temperaturas de algumas regiões do Sul do Brasil não deve chegar à capital. Entretanto, devido ao deslocamento de ar frio provocado pelo fenômeno atmosférico, é possível que a umidade no Distrito Federal cresça, aumentando as chances de chuvas isoladas na unidade federativa.

“Com as temperaturas relativamente altas nos últimos dias, a chegada de uma umidade maior pode provocar chuvas em Brasília entre o fim de semana e a próxima segunda-feira [10]”, explicou a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Naiane Araújo.

Durante o período em que estará ativa no país, entre quinta-feira (9) e domingo (12), a frente fria deve se mover na transversal, entrando pela região Sul e saindo pelo litoral da região Sudeste. O Centro-Oeste deve ser atingido por ela em apenas alguns municípios do estado do Mato Grosso do Sul.

Assim, por enquanto, as baixas temperaturas na capital, que registraram recorde histórico neste ano, com 1,4°C, não devem voltar ainda, uma vez que o inverno também não começou – a próxima estação está prevista para dia 21 de junho, daqui duas semanas. Ainda de acordo com a especialista, o frio registrado em maio foi atípico, causado por uma forte onda de frio também vinda do Sul.

“Para os próximos dias, não há essa tendência. O frio que teremos está previsto para acontecer dentro da normalidade para o mês de junho. Outras frentes frias virão com certeza, e vão avançar país adentro com a chegada do inverno. Neste ano antecipou um pouco, mas não há como prever uma nova onda como aquela de maio ainda”, destacou a meteorologista.

Nesta quarta-feira (8), as temperaturas variam entre 12°C e 27°C. Até sábado, a previsão de mínimas e máximas na capital deve ser aproximadamente a mesma, permanecendo o clima frio, portanto – antecipando o que há de vir no inverno. As umidades mínima e máxima também será quase a mesma durante a semana, seguindo entre 30% e 90%.

Frentes frias

Conforme explicou a especialista do Inmet, as frentes frias podem acontecer de acordo com os padrões de circulação de pressões na atmosfera. “A frente fria está associada à baixa pressão, e sempre vão e voltam, de acordo com as estações do ano”, concluiu Naiane. Nos momentos de alta pressão, portanto, a temperatura sobe.