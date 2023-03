Fraga assume liderança da Frente Parlamentar de Segurança Pública

O deputado conseguiu 259 assinaturas, ficando assim com a liderança da Frente que criou em 2005 no Congresso

Na noite desta terça-feira (21), o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP), determinou como critério para decisão da liderança da Frente Parlamentar de Segurança Pública, priorizar o registro do requerimento com maior número de assinaturas. O deputado federal, Alberto Fraga (PL), conseguiu 259 assinaturas, ficando assim com a liderança da Frente que criou em 2005

No início de fevereiro, logo após a posse, o deputado Capitão Augusto (PL) protocolou requerimento para a Frente ser reinstaurada, mas abriu mão da presidência em nome de Alberto Fraga, fundador e líder natural da bancada. Mesmo após a desistência de Capitão Augusto, houve uma disputa com o deputado Nicoletti (União) que também apresentou requerimento para instalação da Frente. O parlamentar acabou perdendo a disputa.

“ Finalmente saiu a decisão sobre a Frente e estou retomando a presidência e isso é muito importante. Segurança pública sempre foi a minha principal bandeira. Quero agradecer ao Capitão Augusto que cumpriu um acordo que fizemos, que se voltasse a Casa me passaria a liderança da Frente. Também fica o meu agradecimento aos colegas que assinaram o requerimento. Agora é trabalhar!”, comemorou Fraga.

Decreto das Armas

No início da noite, 25 deputados da Comissão da Segurança Pública se reuniram com o Ministro da Justiça, Flávio Dino, para discutir o decreto das armas. De acordo com Fraga o Ministro se comprometeu a rever alguns pontos do decreto que está “massacrando” os lojistas.