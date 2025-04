Fórum de Experiência do Paciente debaterá humanização no cuidado em saúde

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) realizará, no dia 29 de abril, o 1º Fórum de Experiência do Paciente, com o tema “Do cuidado ao encantamento”. Organizado pela Gerência de Humanização e Experiência do Paciente, o evento ocorrerá no Auditório Márcia Kubitschek, no Memorial JK, das 9h às 17h, e reunirá especialistas da área para discutir boas práticas e novas abordagens que melhorem a vivência dos pacientes nos serviços de saúde.

A proposta é incentivar um novo olhar sobre o atendimento, que vá além da competência técnica e promova vínculos, acolhimento e experiências positivas no ambiente hospitalar. O fórum espera atrair gestores, profissionais de saúde e lideranças públicas e privadas engajadas em colocar o paciente no centro do cuidado.

“Falar sobre a experiência do paciente é assumir um compromisso profundo com a dignidade humana. Ver o IgesDF promovendo o primeiro fórum sobre o tema, que já é pauta global nas instituições de saúde, nos enche de orgulho. É o início de uma transformação cultural que valoriza não apenas o fazer técnico, mas também o olhar, a escuta e o acolhimento. Estamos construindo, juntos, um novo jeito de cuidar”, afirma Anucha Soares, gerente-geral de Humanização e Experiência do Paciente do IgesDF.

A programação contará com a presença da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, idealizadora do programa Humanizar. Lançado em 2019, o projeto busca promover um atendimento mais acolhedor e humanizado na rede pública de saúde, com ações como escuta qualificada e suporte integral a pacientes e acompanhantes.

Painéis

Um dos destaques será o painel “Do bom ao inesquecível: o que faz um atendimento marcar a vida de alguém”, previsto para as 15h. A sessão contará com líderes de referência na área e será mediada pela própria Anucha Soares.