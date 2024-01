Fortes chuvas causam alagamentos e quedas de árvores no DF

As equipes atuaram realizando esgotamentos e cortes emergenciais

No último domingo (7), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enfrentou uma série de ocorrências relacionadas a alagamentos e quedas de árvores em diferentes regiões da capital durante uma chuva torrencial.

As equipes atuaram prontamente, realizando esgotamentos e cortes emergenciais para minimizar os impactos causados pelas condições climáticas adversas.

Brasília

SQN 410 na Escola CEF 410: Uma árvore de grande porte caiu entre o cercamento e o telhado da escola. O CBMDF realizou o corte, e felizmente, não houve feridos.

Setor de Clubes Esportivo Sul – Condomínio La Torre: O socorro no local identificou um entupimento na rede de esgoto. Não houve vítimas, e os moradores foram orientados a procurar uma empresa particular para o serviço.

Cruzeiro

Quadra 3 Bloco H – Cruzeiro Velho: Alagamento em uma residência, sem vítimas.

Quadra 2 Bloco P – Cruzeiro Velho: O socorro verificou uma falta de telha na laje, causando acúmulo de água. Uma anciã de 83 anos reside no local, e, devido a rachaduras importantes nas paredes e teto do imóvel, seu filho foi acionado para lidar com a situação de risco. A idosa não se feriu.

Guará

Rua SL 35 Quadra 41, Santa Luzia – Estrutural: Esgotamento de rua e residências, com níveis de água baixando. Moradores foram orientados sobre os riscos em caso de forte chuva. Danos materiais foram registrados, mas sem vítimas.

Lago Sul

SHIS QI 5, próximo à Delegacia: Queda de árvore obstruindo via pública. O CBMDF realizou o corte, sem registro de vítimas.

SHIS QI 17 Conjunto 4: Ocorrência de alagamento, sem vítimas.

SHIS QL 22 Conjunto: Alagamento registrado, sem vítimas.

SHIS QI 25 Chácara 03: Alagamento sem vítimas, apenas danos materiais.