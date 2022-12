Forças de segurança definem ações para o Réveillon

Prainha, Eixo Cultural Ibero-americano, Sobradinho, Gama e Ceilândia são os locais onde haverá festividades na sexta (30) e no sábado (31)

As estratégias para atuação nos pontos das festividades de Réveillon já foram definidas pelas forças de segurança do DF. Os eventos serão realizados na sexta-feira (30) e no sábado (31), das 15h às 2h, abrangendo a Praça dos Orixás (Prainha), o Eixo Cultural Ibero-americano e os estacionamentos do ginásio Cláudio Coutinho (Sobradinho) e do estádio Bezerrão (Gama), além da Praça da Bíblia, em Ceilândia.

Os eventos serão monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 29 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização. Os locais contarão, ainda, com reforço do policiamento e ações pontuais, de forma a minimizar impactos de trânsito, principalmente na região central de Brasília, que receberá as cerimônias de posse dos governos local e federal no domingo (1º/1/2023), dia seguinte aos eventos.

As estratégias foram definidas de acordo com fatores como cooperação e integração das forças de segurança e demais órgãos de mobilidade e serviços públicos participantes. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuará nas festas com viaturas de busca e salvamento e combate a incêndio, posicionadas em pontos estratégicos para prestação de possíveis atendimentos. Equipes formadas pelos militares caminharão pelos locais durante os eventos para facilitar o atendimento. Em caso de emergência, a orientação é acionar o telefone 193.

Os efetivos das delegacias nas regiões dos eventos serão reforçados. Haverá prioridade nos atendimentos de ocorrências relacionadas aos eventos.

Trânsito

Nos dias 30 e 31, das 17h às 2h, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), junto à Polícia Militar do DF, atuará em operações de sinalização, controle, fiscalização de trânsito e apoio à travessia de pedestres, durante o Réveillon Brasília Viva 2023, na Funarte.

A partir das 17h de sexta (30), o trânsito na via N1/S1, entre a Funarte e a Torre de TV, estará fechado nos dois sentidos. Como alternativa, o Detran sugere o retorno na via de ligação entre a W3 Norte e a W3 Sul.

Para garantir maior segurança na passagem de pedestres, a via S2 estará interditada, entre as 17h e as 2h, no trecho entre a S1 e a rotatória do Brasil XXI. As equipes do Detran e da PMDF apoiarão a travessia e também trabalharão para coibir infrações, como alcoolemia e estacionamento irregular.

Como sugestão de estacionamento, o Detran recomenda o Parque da Cidade (estacionamentos 12 e 13), a Torre de TV, o Setor Hoteleiro Norte e Sul e as vagas do Brasil XXI.

Agência Brasília