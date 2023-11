Força-tarefa para cirurgias de catarata beneficia pacientes da rede pública do DF

Raimunda Alves, de 78 anos, é uma das contempladas e passou pelo procedimento em hospital da rede complementar contratada pela SES-DF

Na expectativa pela cirurgia de catarata, Raimunda Alves da Silva, de 78 anos, respondeu prontamente ao chamado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Em acompanhamento no Hospital de Base, a idosa foi inserida na fila sob orientação do médico e já havia realizado todos os exames necessários quando foi chamada para o procedimento, realizado na quarta-feira (8).

“Estou muito feliz. Sinto muita gratidão pelos médicos do Hospital de Base e do HJB (Hospital Jardim Botânico), que me trataram e me receberam muito bem”, conta. Ela é um dos pacientes da rede pública do DF beneficiados pela parceria com a rede complementar de saúde para agilizar a fila da regulação, medida prevista no Sistema Único de Saúde (SUS).

No mesmo dia da cirurgia de Raimunda, o HJB – um dos hospitais selecionados por meio de edital da SES-DF – operou outros 18 pacientes. Devido à pandemia, a lista de espera de vários procedimentos cirúrgicos ficou represada. Para dar celeridade, a SES-DF abriu editais de credenciamento e firmou contratos com a rede complementar para a realização das cirurgias eletivas. Estão credenciados para operações oftalmológicas, além do HJB, os hospitais CBV – Hospital de Olhos e o OftalMed.

Aguardando na sala de espera pela cirurgia de catarata, Emília Rodrigues, de 78 anos, explica que teve catarata agravada por problemas cardíacos. Havia risco de cegueira, caso não tratasse a pressão alta. Por isso, primeiro a doença cardíaca foi controlada por meio do tratamento médico. “Estou melhor da pressão alta, tomo meus medicamentos para controlar. Agora, estou aqui para realizar a cirurgia e é uma felicidade.”

Sócio do HJD, o médico Mauro Hueb avalia que o contrato é um meio de contribuir com a sociedade. “O mais importante é estarmos atendendo ao usuário do SUS. É uma oportunidade da iniciativa privada, na área de saúde, de contribuir com o Estado e de disponibilizar ao setor público as horas ociosas da nossa estrutura”, explica.

Mil procedimentos

Ao todo, as três instituições da rede complementar de saúde credenciadas vão realizar 1.106 cirurgias oftalmológicas de pacientes do SUS. Os contratos firmados com a SES-DF foram publicados em agosto deste ano, com investimento total superior a R$ 2,8 milhões.

Os três novos contratos preveem 350 cirurgias de catarata, 104 de estrabismo, 649 vitrectomias e três retinopexias. Além das cirurgias, estão inclusos insumos, consultas pré e pós-operatórias, consulta pré-anestésica e, se necessário, internação por um período de até 48 horas, conforme avaliação médica.

Além do edital na área de oftalmologia, foram lançados outros para procedimentos de coloproctologia, otorrinolaringologia, urologia, varizes e tireoide. No total, serão mais de 7 mil procedimentos ao longo de 2023 e 2024. Somado aos editais realizados a partir de 2022, são 10 mil cirurgias eletivas contratadas na rede complementar. Em todos os casos, o lançamento dos editais é previamente autorizado pelo Conselho de Saúde do DF.