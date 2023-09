Força-tarefa focada na saúde feminina atende mais de 80 mulheres em Ceilândia

Unidade Básica de Saúde 12 de Ceilândia realizou atendimento para mulheres em uma ação de prevenção ginecológica

A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) 12 de Ceilândia, junto à Coordenação de Atenção Primária (Coaps) da Secretaria de Saúde (SES-DF), realiza uma força-tarefa em prol da saúde da mulher nesta quinta-feira (14). Até esta manhã, mais de 80 mulheres receberam assistência. Durante todo o dia, dois médicos ficam a postos para atendimento clínico, enquanto profissionais de enfermagem fazem a coleta de exames de citopatologia – conhecido como “Papanicolau”.

Em mulheres de 25 a 64 anos, o procedimento é o principal meio de detecção de lesões e de diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, antes da aparição de sintomas. Por ele também é possível identificar qualquer infecção no local que necessite de tratamento. Entre o público jovem, a vacina contra o HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano), disponibilizada gratuitamente pela SES-DF, é destinada a meninas e meninos de 9 a 14 anos. Espera-se que os efeitos dessa imunização tenham um impacto populacional nos próximos 20 anos.

A coordenadora da Coaps, Fabiana Fonseca, diz que a equipe da UBS 12 foi mobilizada e profissionais de outros locais também estão presentes para dar suporte. “Vamos realizar essa força-tarefa em várias unidades, pois tivemos uma boa adesão. Só na terça-feira (13), foram inseridos 22 DIUs. Como é uma área de grande vulnerabilidade, atuamos para aproximar nossos serviços da comunidade e sensibilizar a população sobre a importância do exame.”

Proteção

Além do Papanicolau, os usuários da UBS 12 de Ceilândia podem ainda optar por colocar o dispositivo intrauterino (DIU) ou utilizar outros métodos contraceptivos, saindo da unidade com um planejamento familiar. A representante comercial Antônia Patrícia, 32 anos, foi uma das pacientes a participar da ação pela manhã. “Tenho dois filhos e, após meu bebê de um ano, escolhi usar o DIU. Sempre tomei anticoncepcionais, mas acredito que esse método será melhor para mim. O processo foi rápido, logo após o exame de prevenção, e a enfermeira foi muito atenciosa”, relatou.

O DIU é uma opção segura e eficaz de contracepção, com uma duração de até 12 anos, oferecido de graça na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS). As mudanças na oferta do contraceptivo têm como objetivo adequar o planejamento reprodutivo às necessidades das pessoas em diferentes estágios de vida, reduzindo gestações indesejadas, abortos inseguros e morbimortalidade materna e infantil.

Com 15 anos de experiência em saúde da família e especialização em saúde da mulher, a enfermeira Sheylla Ferreira destaca a melhoria no acesso à promoção do DIU. “Isso tem ajudado as mulheres a se protegerem contra uma gravidez indesejada. Realizo treinamentos nas unidades para ensinar as enfermeiras a fazer o procedimento. Muitas mulheres aproveitam a consulta de prevenção para colocar o contraceptivo.”

Direito à saúde

Para o médico da família José Jackson Silva, esse tipo de ação faz a diferença dentro da comunidade. “Essa é uma região mais vulnerável, que depende inteiramente do SUS para todos os serviços, incluindo farmácia, vacinas, profissionais de saúde”, argumenta.

A Atenção Primária tem o papel de oferecer acesso a diversos métodos de contracepção, bem como informações e orientações, respeitando a autonomia e individualidade das pessoas. Da mesma forma, a Atenção Especializada da rede deve promover o acesso, especialmente no que diz respeito à contracepção secundária após eventos obstétricos (pós-parto e pós-aborto).

Lavradora da área rural de Ceilândia, Inez Barbosa de Lima, 56 anos, enfatiza a importância de cuidar da saúde, especialmente após a menopausa. “Sempre venho à UBS. Pego meus remédios aqui e hoje me informaram sobre a força-tarefa. Então, decidi ficar para a consulta. Acho importante cuidar de mim mesma, pois, após a menopausa, tendemos a nos descuidar. É bom continuar vindo.”