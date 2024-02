Força-tarefa em Vicente Pires recolhe 1,5 mil toneladas de lixo

Ação é realizada desde sábado (10) com o objetivo de erradicar possíveis focos do mosquito da dengue; equipes percorreram o Assentamento 26 de Setembro e outras regiões

Após dois dias da megaoperação de combate à dengue em Vicente Pires, a atuação integrada dos órgãos de governo garantiu o recolhimento de 1.505 toneladas de lixo verde, entulho, inservíveis e pneus no sábado (10) e domingo (11). As equipes do Governo do Distrito Federal se concentraram nas principais áreas para fazer uma limpeza geral na cidade e retirar o lixo e o entulho acumulados em áreas públicas. É mais uma das ações traçadas pelo GDF com o objetivo de diminuir a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Esta já é a quinta edição do Dia D de combate à dengue, que também percorreu o Assentamento 26 de Setembro. Por lá, foram utilizados 28 caminhões, oito pás carregadeiras e uma retroescavadeira para retirar das áreas públicas 390 toneladas de lixo, entulho e inservíveis. Nos dois dias de operação, foram mais de mil toneladas de resíduos recolhidos durante a megaoperação na região.

As equipes passaram nas principais avenidas da Colônia Agrícola Samambaia, onde retiraram, somente no domingo, 30 toneladas de entulhos, podas e inservíveis. Já na Vila São José, foram recolhidos aproximadamente 600 pneus velhos que serviam como ponto de proliferação do mosquito Aedes aegypti. A área pública do Jockey também está de cara nova. Foram 680 toneladas de resíduos descartados irregularmente recolhidos pelas equipes da força-tarefa.

“Nesta segunda-feira, a operação vai seguir até a tarde. Estamos realizando um rescaldo de sábado e domingo com algumas regiões que ainda precisam da nossa atuação. Já tiramos três caminhões com cerca de 35 toneladas de lixo e entulho”, pontou o coordenador do Polo Central II, Rodrigo Caverna.

De acordo com o secretário adjunto de Governo, Valmir Lemos, a população precisa trabalhar em conjunto com o GDF para garantir ações efetivas de combate à dengue. “Os meses de fevereiro e março são aqueles em que mais devemos ter cuidado com a proliferação do mosquito. Por isso, gostaríamos de pedir para que a comunidade não descuide. Qualquer situação de risco, comuniquem a Defesa Civil para que a gente possa mapear e traçar estratégias para a região”, afirmou.

Os trabalhos contaram com funcionários da administração regional, do Serviço de Limpeza Urbano (SLU), da Secretaria de Proteção à Ordem Urbanística (DF Legal), da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), da Vigilância Ambiental, do Polo Central do GDF Presente e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).