Foragido da Justiça é preso pela PMDF no Riacho Fundo I

Em uma ação integrada de inteligência policial, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), prendeu na tarde desta terça-feira (6) um foragido da Justiça do Estado do Piauí, no Riacho Fundo I. A operação contou com o apoio do Serviço de Inteligência da PMDF e da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Piauí.

O homem foi localizado em via pública, em frente a um estabelecimento comercial. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a identidade do suspeito e constataram que ele possuía três mandados de prisão em aberto. Segundo as autoridades, o detido integra uma organização criminosa com atuação no estado do Maranhão.

Ele é apontado como um dos envolvidos na invasão ao Hospital Municipal Mariano Castelo Branco, ocorrida na madrugada de 26 de julho de 2023, em Teresina. Na ocasião, três homens encapuzados renderam um policial na entrada do hospital e efetuaram sete disparos contra um paciente que estava internado. A vítima sobreviveu e foi transferida para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O caso teve ampla repercussão e levou o prefeito Dr. Pessoa a reforçar a segurança nas unidades de saúde da capital piauiense com apoio da Guarda Civil Municipal.

O foragido preso no DF possui condenações por diversos crimes graves, entre eles:

Organização criminosa (Lei 12.850, Art. 2º);

Comércio ilegal e porte de arma de fogo (Lei 10.826, Arts. 14 e 17);

Tráfico de drogas (Lei 11.343, Art. 33);

Extorsão mediante sequestro (Código Penal, Art. 159);

Receptação (Código Penal, Art. 180);

Estelionato (Código Penal, Art. 171).

As penas somadas ultrapassam 30 anos de reclusão. Segundo a polícia, ele havia se mudado para o Distrito Federal na tentativa de escapar da Justiça.

O suspeito foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde os mandados de prisão foram cumpridos.

Ligação com o Bonde dos 40

Em agosto de 2023, a Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu o suspeito e o identificou como Leonardo da Paz Costa, o “Leleu”. Ele é suspeito de ligação com o grupo criminoso conhecido como Bonde dos 40, apontado como responsável pela invasão ao hospital. Na época, o homem foi capturado em uma favela na zona norte de Teresina e possuía mandado de prisão pelo roubo, além de ser investigado por outros crimes na região da Santa Maria da Codipi.