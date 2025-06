Cerrado Jazz Festival abre inscrições para bandas locais

O Cerrado Jazz Festival está selecionando bandas para integrar o line-up da edição deste ano, que ocorrerá entre 7 e 9 de agosto.

Podem participar projetos musicais de jazz, soul, choro e música instrumental exclusivamente do Distrito Federal.

As inscrições podem ser feitas até 4 de julho por meio de formulário disponível no site oficial do festival. É necessário enviar release, duas músicas autorais, link de vídeo ao vivo e links de redes sociais ou plataformas de streaming. O resultado será divulgado em 14 de julho no site e nas redes sociais. O regulamento completo pode ser acessado no perfil do festival no Instagram.

“O Cerrado Jazz Festival é uma vitrine que promove grandes encontros entre artistas de todas as gerações do jazz e da música brasileira”, afirma a idealizadora do festival, Lorena Oliveira. “É uma excelente oportunidade para realizar intercâmbios, mostrar e valorizar a produção do DF.”

Este ano, o evento celebra uma década e mais uma vez será promovido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), fomentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).

Com informações da Agência Brasília