Foragido acusado de estupro da enteada é preso no interior da Bahia

O homem foi preso no sábado, 2 de setembro, após ter fugido na madrugada do mesmo dia. Crime ocorreu em 2022, em Luziânia, Goiás

Um foragido da Justiça, acusado de estupro de vulnerável, foi preso em Santa Rita de Cássia, no interior da Bahia, no último sábado, 2 de setembro, por volta de 12h30. O fugitivo é acusado de ter abusado sexualmente de sua enteada, de apenas 11 anos de idade, em 2022, em Luziânia, Goiás.

O homem, de 40 anos, teria fugido durante a madrugada de sábado para Bahia e foi localizado em um conjunto habitacional, no Bairro São Gabriel, em Santa Rita de Cássia. O mandado de prisão foi cumprido após diligências entre a Polícia Militar e Civil. O foragido foi preso e conduzido à Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia para homologação do cumprimento do mandado de prisão e posterior apresentação no Conjunto Penal de Barreiras. É o terceiro mandado de prisão cumprido pelo 3º PEL/PM da 86ª Companhia Independente de Polícia Militar em 24 horas.

O mandado de prisão é do 1º Juizado da cidade de Luziânia, em Goiás, e foi expedido em 29 de agosto.