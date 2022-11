Foragida da justiça é presa no Recanto das Emas

Durante o patrulhamento, os policiais a encontraram escondida em cima de uma árvore

Uma mulher, foragida da justiça, foi presa nesta segunda-feira (28), por volta das 18h, no Recanto das Emas.

As equipes do Patamo intensificava o policiamento da cidade quando recebeu informações sobre uma mulher com mandado de prisão em aberto andando pela quadra 117.

Durante o patrulhamento, os policiais a encontraram escondida em cima de uma árvore, portando uma faca.

A mulher com extensa ficha criminal, possuía mandado de prisão pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e lesão corporal, foi conduzida à Delegacia de Polícia.