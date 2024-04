CBMDF é acionado após incêndio em uma oficina no Céu Azul

Um incêndio em uma oficina mecânica assustou os moradores da região do Céu Azul, em Goiás, na noite desta terça-feira (3). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência por volta das 20h53, deslocando três viaturas para o local.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo da oficina mecânica, que estava fechada no momento. Imediatamente, as equipes realizaram a abertura forçada do estabelecimento e iniciaram o combate às chamas utilizando linhas de mangueiras com espuma.

O incêndio foi controlado de forma eficiente, evitando sua propagação para outras edificações próximas. Após as atividades de rescaldo, que visam eliminar qualquer risco de reinício do fogo, especialmente devido à presença de líquidos inflamáveis e outros materiais combustíveis comuns em estabelecimentos comerciais do tipo, o local ficou aos cuidados do proprietário do imóvel.