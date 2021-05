Flagrante de importunação sexual em pleno supermercado do DF

A PMDF foi acionada para atuar em um flagrante de importunação sexual ocorrido em um supermercado às margens da EPTG

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada no sábado (30) para atuar em um flagrante de importunação sexual ocorrido em um supermercado às margens da EPTG.

Ao chegar no local, a guarnição tomou conhecimento do vídeo que comprova a ação do homem, a filmagem mostra um senhor tirando fotos por debaixo do vestido de uma mulher. Ao ser contatada, a vítima manifestou a vontade de representar. As partes juntamente com as testemunhas foram conduzidas a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde o homem foi autuado por importunação sexual.

O vídeo mostra a mulher andando pelo corredor quando ao escolher um produto, que estava na parte de cima da prateleira, o homem aproveita para rapidamente se abaixar e fotografar a mulher por baixo da saia. A vítima ainda se vira ao perceber a movimentação, mas o homem disfarça ao mexer numa lixeira próxima.

