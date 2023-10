Fiscalização flagra 247 condutores alcoolizados no feriado prolongado

Durante as operações, realizadas com o objetivo de coibir infrações e reduzir os acidentes de trânsito, 524 condutores foram abordados

Entre a noite de quarta-feira (11) e a madrugada desta segunda-feira (16), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em ações integradas, autuaram 247 condutores que conduziam veículo sob efeito de álcool, em nove operações realizadas no período de feriado prolongado.

Durante as operações, realizadas com o objetivo de coibir infrações e reduzir os acidentes de trânsito, 524 condutores foram abordados. Os agentes e policiais flagraram ainda, 20 condutores inabilitados e 17 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias. Além disso, outros 71 condutores foram autuados por infrações diversas e 47 veículos foram removidos aos depósitos do órgão.

As blitzes ocorreram em Taguatinga, Plano Piloto, Sobradinho, Sobradinho II, Sudoeste, Vicente Pires, Recanto das Emas, Gama e Santa Maria. Ao todo, foram empregadas 46 viaturas do Detran e nove da Polícia Militar, em apoio às equipes de fiscalização.

O diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias Silva, destaca a importância das ações de fiscalização: “Quando uma equipe de agentes de trânsito aborda um condutor embriagado, seja em operações ou patrulhamentos, temos a certeza de que ele não continuará dirigindo, colocando pessoas em risco. Por isso, a importância das ações de policiamento, com o objetivo de evitar graves acidentes com condutores embriagados e reduzir o risco de acidentes fatais.”

Infração

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, bem como recusar-se a ser submetido a teste, são infrações de trânsito de natureza gravíssima que geram sete pontos na CNH e multa no valor de R$ 2.934,70.

O condutor responderá, ainda, por processo de suspensão do direito de dirigir e o veículo permanece retido até a apresentação de outro condutor habilitado.

*Com informações da Agência Brasília