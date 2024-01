Fique atento para possíveis desastres naturais e se programe

De acordo com a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, no site há um aviso de chuvas intensas, que têm como grau de severidade de perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (08), um alerta laranja para o risco de chuvas intensas no Distrito Federal. Para prevenir possíveis acidentes, a Defesa Civil Nacional coordena um sistema gratuito de alertas de desastres naturais pelo celular. Quem mora em Brasília e as demais regiões administrativas, pode cadastrar os números de telefone para receber mensagens com avisos de inundações, alagamentos, temporais e deslizamentos de terra próximas às suas regiões.

Para ter acesso ao serviço, é preciso enviar uma mensagem de texto ao número 40199. A mensagem de ativação pode ser qualquer palavra, que servirá para acionar o sistema automático. Como resposta, o sistema solicita o envio do CEP, sendo assim cadastrado. A Defesa Civil utiliza os dados do próprio Inmet e da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (Redemet).

De acordo com a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, no site há um aviso de chuvas intensas, que têm como grau de severidade de perigo. Esse alerta é laranja, e começou na segunda-feira (8), e vai até as 14 horas desta terça-feira (9). “Ele corresponde àquelas chuvas entre 30 até 60 milímetros, podendo até ter acumulado superior a esse valor de 60 e também ventos”.

Ela explica que existem aqueles ventos em alguns momentos até com rajadas acima de 40 km por hora, podendo chegar a 60 km por hora ou mais. “Ele está associado com risco de corte de energia elétrica, queda de graus de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As instruções para esse aviso, em caso de rajadas de vento, não se obrigar debaixo de árvores, porque há o risco de queda de graus ou mesmo de descargas elétricas e não estacionar veículos próximos à ponte de transmissão e placas de propaganda”. A recomendação também é para desligar os aparelhos elétricos ou quadro geral de energia, se possível.

Para maiores informações, a especialista recomenda procurar a Defesa Civil pelo número 99 ou até mesmo o Corpo Militar de Bombeiros do DF (CBMDF), discando 193. “Quando nós passamos nossos avisos é imediatamente acionada a Defesa Civil, e ficam vigentes os avisos na página do Inmet”.

Segundo o tenente-coronel José Genilson dos Santos, da Defesa Civil, como o DF é pequeno, a maioria das vezes é a mesma mensagem para toda população que aciona o serviço. “Como chuvas intensas ou ondas de calor, mas, quando o Inmet ou a Redemet conseguem dados e previsões mais específicas, vai chegar uma mensagem relativa àquela região”, explica.

A depender da intensidade climática, a Defesa Civil do DF tem planos de contingência elaborados para cada localidade, com ações emergenciais para quando acontece algum desastre, como evacuações para abrigos seguros e rotas de fuga alternativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesses casos, se cria uma força-tarefa entre todos os órgãos do GDF, incluindo as forças de segurança, a Secretaria de Saúde (SES-DF), as administrações, o serviço de limpeza e outros órgãos públicos.

A Defesa Civil também tem número fixo de WhatsApp com um menu interativo para prestação de serviços de alerta, orientações para ocorrências e telefones de emergência. É o número da Defesa Civil Nacional: (61) 2034-4611.