Fim de semana em Brasília será chuvoso

Deve chover no sábado e no domingo. Umidade relativa do ar passará de 90% nos dois dias

O último fim de semana antes do Natal será de chuva no Distrito Federal. Neste sábado (17), deve chover o dia todo. Já no domingo (18), a capital deve registrar apenas chuviscos, mas as nuvens seguem pairando no ar. Para hoje, a temperatura não deve passar dos 23ºC. A manhã será nublada e chuvosa. À tarde e à noite haverão trovoadas isoladas, além das muitas nuvens e das pancadas de chuva. A umidade relativa do ar vai de 70% a 95%. Amanhã (18), o dia deve ser encoberto com chuvisco. A temperatura varia entre 17ºC e 25ºC, e a umidade relativa do ar, entre 55% e 95%. As previsões são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).