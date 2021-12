Fim de festa, homem é apreendido com carregamento de ecstasy; veja vídeo

A suspeita da polícia é de que o carregamento iria abastecer festas da alta sociedade do DF

Um homem que transportava um carregamento de drogas sintéticas, popularmente conhecida como ecstasy, foi preso no momento em que entrou no Distrito Federal na noite desta sexta-feira, véspera de Natal. A suspeita da polícia é de que o carregamento iria abastecer festas da alta sociedade do DF.

O plano chegou ao fim quando policias militares do Grupo Tático Operacional 23 (Gtop 23) receberam informação que um veículo, Fiat/Siena, de cor branca, com determinada placa, entraria no Distrito Federal, pela BR – 040, com um carregamento de drogas sintéticas, entre 20 e 23h desta sexta-feira.

Confira o momento da abordagem:

Os militares foram para entrada da BR, divisa com estado de Goiás, ao sul do Distrito Federal, e ficaram esperando o carro passar. Algum tempo depois, a equipe viu o carro indicado e iniciaram o acompanhamento realizando a abordagem.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém embaixo do banco do motorista foram encontradas 2.600 comprimidos com formato do rosto do Papai Noel. Há suspeita que a droga abasteceria festas do final de ano na Capital Federal.

Veja o vídeo da droga encontrada:

A droga avaliada em mais de R$ 50.000, o carro, produto de roubo e um tablete, encontrado no interior do veículo, também produto de roubo, foram encaminhados à delegacia para registro. O homem foi preso e autuado em flagrante.