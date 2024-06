Filial da Cruz Vermelha em Brasília e ParkShopping promovem campanha de doação de agasalhos

A Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Distrito Federal e o ParkShopping estão promovendo uma campanha de doação de agasalhos. Até o dia 14 de julho, os clientes do shopping podem contribuir com casacos, meias, cobertores, mantas e edredons.

Ágatha Brito, presidente da filial da Cruz Vermelha em Brasília destaca que a iniciativa busca promover a dignidade humana e aliviar o sofrimento daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social. “Cada peça doada representa um gesto de amor e compaixão, proporcionando proteção contra o frio. Contamos com a participação de todos para fazer a diferença neste inverno”, afirma Ágatha.

As doações devem ser feitas na urna localizada no 1º piso, próximo ao restaurante Madero, na portaria do ParkShopping.

Com informações da Cruz Vermelha