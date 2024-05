Fiéis fazem tapetes de 125 metros no Corpus Christi

Luís Nova

A grama verde da Esplanada dos Ministérios deu espaço para o tradicional tapete de Corpus Christi nesta manhã. Cerca de 600 voluntários confeccionaram um tapete de 125 metros no canteiro em frente a Catedral. São 25 quadros, cada um com 5 metros. Toda essa arte sacra representa a chegada de Jesus Cristo a Jerusalém.

Para a confecção do tapete foram usados serragem, borra de café, sal, areia, palha de arroz. Para colorir a arte, os insumos são pintados com tintas líquidas. Os fiéis chegaram cedo à Esplanada, por volta das 6h, para concluir toda a arte até antes do meio-dia. Esse caminho colorido repleto de simbologias sacras é celebrado em Brasília há 46 anos.

A irmã Cássia é Apóstola do Sagrado Coração de Jesus, da Asa Sul, chegou cedo para fazer o tapete. Com um imenso sorriso no rosto, a religiosa correu por toda a manhã de um lado para o outro para confeccionar a arte sacra. De acordo com ela, toda a ação é uma renovação da fé cristã e uma celebração a Deus, Jesus e ao Espírito Santo.

Fotos: Luís Nova/Jornal de Brasília

“Estou aqui por Deus. É um enorme sentimento de gratidão que sinto a Deus todos os dias. O tapete reflete a Igreja. Tantas pessoas aqui, de todas as idades, isso mostra como a igreja é diversa e ao mesmo tempo unida”, explica a religiosa.

A advogada Érica Muglia acordou cedo para trazer a filha Carolina que é voluntária em confeccionar o tapete. Essa é a primeira vez que a advogada participa desta celebração, mesmo sendo católica.

“É lindo, muito lindo. Sempre vou à igreja, faço todos os ritos, mas nunca tive a oportunidade de vir cedo ver a confecção do tapete. Minha filha está adorando e eu também. Mais tarde também participarei da missa”, conta a advogada.

Fotos: Luís Nova/Jornal de Brasília

Programação

Durante a tarde, a partir das 14h45, os louvores a Deus começaram na Esplanada. Às 17h será celebrada a santa missa e em seguida a procissão, que percorrerá a Esplanada dos Ministérios. São esperados 50 mil pessoas para essa grande celebração.