Festival Estudantil de Teatro Amador movimenta escolas do DF

Espetáculos finais da oitava edição estão marcados para serem apresentados entre 20 e 28 de outubro. Ao todo, 14 escolas participam do projeto, que conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC)

As aulas na rede de ensino ganharam uma disciplina diferente na grade curricular. Com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), a 8ª edição do Festival Estudantil de Teatro Amador colocou professores e alunos das escolas públicas DF e Entorno imersos em uma rotina de ensaios para as apresentações da grande final, marcada para entre os dias de 20 e 28 de outubro.

As peças abordam desde temas infantis a problemáticas sociais, como violência e racismo. São 14 escolas de ensino fundamental e médio das redes pública e privada classificadas para a final, com coletivos estudantis das regiões administrativas de Sobradinho, Asa Norte, Lago Sul, Jardim Botânico, Asa Sul, Cruzeiro, Taguatinga, Samambaia e Ceilândia.

O objetivo do festival é despertar o interesse pela arte alinhado aos temas relevantes no ambiente escolar e, então, promover produções culturais entre a comunidade. “O festival não somente incentiva a prática teatral nas escolas, como ajuda a fazer com que as produções artísticas estudantis rompam as barreiras da instituição e ocupem um espaço de expressão na cidade”, afirmou a atriz, idealizadora e produtora do festival, Luanna Rocha.

As apresentações finais das escolas vão movimentar a agenda cultural da cidade, no Teatro Sesc Paulo Autran, em Taguatinga; no Teatro dos Bancários, no Plano Piloto; e no Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia. Os espetáculos serão gratuitos e abertos para toda a comunidade, com programação a ser divulgada no perfil oficial do festival no Instagram (@vemprofesta).

Confira a lista das escolas públicas e privadas com vaga garantida na final do festival:

⦁ Centro de Criatividade Infanto-Juvenil CCI

⦁ Centro de Ensino Médio Ave Branca CEMAB

⦁ Centro de Ensino Médio Elefante Branco

⦁ Centro Educacional 2 do Cruzeiro

⦁ Centro Educacional Católica de Brasília

⦁ Cia Luh Rabelo

⦁ Colégio Batista de Brasília

⦁ Colégio Everest Internacional Brasília

⦁ Colégio Ideal

⦁ Colégio Madre Carmen Sallés

⦁ Escola Parque Anísio Teixeira de Ceilândia

⦁ Grupo Livre de Teatro

⦁ Instituto Educacional Santo Elias

⦁ Marista Champagnat Taguatinga

⦁ Marista João Paulo II

Com informações da Agência Brasília