Festival Afro Urbano realiza primeira edição no Dia da Consciência Negra

O festival gratuito e de classificação livre acontecerá no sábado (20) e domingo (21). Confira a programação

Por Luciana Costa

A primeira edição do Festival Afro Urbano, que chega à Brasília com muita música, literatura e dança, enaltecendo os artistas da cidade para a celebração do Dia da Consciência Negra. Neste sábado, dia 20/11, o palco é o “CARACAS, véi”, espaço cultural em Taguatinga que vai receber uma feira literária e sarau com autógrafos de escritores negros do Distrito Federal.

Tudo isso em meio a apresentações de break, de vogue e atrações musicais com o melhor do pop, do R&B e da nova MPB. Tem ainda atração internacional, diretamente do Senegal: o músico Moustapha Diene e seu sabar, que integrou o álbum que concorre ao Grammy Latino 2021 “Bom mesmo é estar debaixo d’água”, da cantora Luedji Luna.

A festa continua no domingo, dia 21/11, no Simbaz, restaurante de culinária africana, com a realização da feira do projeto Katendê, expondo produtos artesanais de produção local, e a apresentação do cantor Thiago Ruby.

Todos os eventos são gratuitos, de classificação livre e será feita arrecadação de 1 kg de alimento não perecível para doação de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social do DF.

Programação do fim de semana

SÁBADO (20/11)

A partir das 17h

Local: Caracas,Vei (Taguatinga)

– Feira literária com tarde de autógrafos dos escritores Karla Calasans, Pedro Ivo, Ricardo Caldeira e André Lúcio Bento.

– Apresentações musicais: Anna Moura, Bárbara Silva, Thiago Ruby, B-boy Kastelar, Úrsula Zion, Moustapha Diene.

DOMINGO (21)

A partir das 9h

Local: Simbaz – Culinária Afro e Bar (412 sul)

– Feira do projeto Katendê

– Apresentações musicais: Thiago Ruby, DJ Afrika e Felipe Fiúza

SÁBADO (27)

A partir das 10h

Local: Museu de Arte de Brasília (orla do Lago)

– Exposição de artistas visuais

– Atração infantil: Cia Cafundó

– Apresentações musicais: B-boy Kastelar, Úrsula Zion, Bárbara Silva, Marcelo Café

DOMINGO (28)

A partir das 10h

Local: Museu de Arte de Brasília (orla do Lago)

– Exposição de artistas visuais

– Atração infantil: Cia Cafundó

– Apresentações musicais: Moustapha Diene, Thiago Ruby, Anna Moura, João Peçanha