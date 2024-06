Festa junina alegra internação de ortopedia no Hospital de Base

Na manhã desta terça-feira (25), o andar da internação da ortopedia do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) se transformou em um verdadeiro arraial junino. Colaboradores e pacientes participaram de uma festa animada com música ao vivo, dança, comidas típicas e enfeites coloridos, resgatando a nostalgia das tradicionais festas juninas.

Os colaboradores estavam vestidos a caráter e promoveram uma quadrilha junina que animou todo o andar. A iniciativa trouxe um momento de alegria e descontração para todos, especialmente para os pacientes internados há muito tempo.

“É importante trazer o clima das festas juninas para os nossos pacientes que estão internados há bastante tempo. Isso ajuda a levantar o ânimo e trazer um pouco de alegria para o ambiente hospitalar”, comentou a enfermeira chefe da ortopedia, Elaine Mendes.

Rodrigo Roberto, de 39 anos, está internado aguardando uma cirurgia ortopédica. Ele destacou a importância desse tipo de evento: “Estar internado é muito sofrido. Trazer um pouco do clima das festas juninas para cá conforta nossos corações.”

*Com informações da Agência Brasília