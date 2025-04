Feriado terá linhas especiais e transporte público gratuito; veja como fica

Nesta sexta-feira (18), a frota do transporte público será reforçada por conta dos eventos que vão acontecer no Morro da Capelinha e na Esplanada dos Ministérios. Os locais irão receber shows em celebração aos 65 anos de Brasília, entre sábado (19) e segunda (21). Quatro linhas serão reativadas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), para os passageiros que forem assistir à Via Sacra em Planaltina e aumentar o número das viagens dos ônibus que operam entre as regiões administrativas e a Rodoviária do Plano Piloto.

“Importante lembrar que o Programa Vai de Graça será dos dias 17 a 21 de abril, para que todos possam participar das comemorações”, ressalta o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Morro da Capelinha

Os moradores do DF que forem participar da Via Sacra no Morro da Capelinha, em Planaltina, vão contar com reforço de ônibus. A Semob reativa quatro linhas do transporte público coletivo – 504.2, 504.3, 609.2 e 617.1 – para que os passageiros possam se deslocar até o local.

A 504.2 e a 504.3 têm origem em Sobradinho II, passando por Mestre D’armas e pela DF-230, respectivamente, até o Morro da Capelinha, enquanto a 617.1, sai da Rodoviária do Plano Piloto (box 3 da plataforma superior), passando pelo Eixo Norte.

Os passageiros também podem ter acesso à circular 609.2, que tem origem na Rodoviária de Planaltina indo até o local do evento.

“Todas a linhas das demais regiões administrativas com destino à Rodoviária do Plano Piloto também serão reforçadas. Do terminal, os passageiros podem fazer integração com a linha 617.1 para chegar à festividade”, acrescenta o secretário Zeno Gonçalves.

As linhas vão funcionar entre 10h e 22h, e as saídas vão acontecer de acordo com a demanda.

Esplanada dos Ministérios

As linhas de ônibus do transporte público vão ser reforçadas para quem for aos eventos da Esplanada dos Ministérios em comemoração ao aniversário de 65 anos de Brasília. As atrações acontecem entre sábado e segunda-feira, das 14h às 2h.

O aumento do número de viagens vai acontecer, de acordo com a demanda, nas linhas que fazem o trajeto das regiões administrativas para a Rodoviária do Plano Piloto. O reforço vai acontecer até as três horas das manhãs de domingo, segunda e terça-feira.

Operação

Na quinta (17), os ônibus vão funcionar com os horários normais, de dia útil. Na sexta (18), no domingo (20) e na segunda (21), os coletivos vão operar de acordo com a tabela de domingos e feriados. Já no sábado (19), os horários serão mantidos, respeitando a tabela já vigente de sábado.

Zebrinha para o Zoológico

A linha do Zebrinha 023.1, que faz o percurso entre o Terminal da Asa Sul (TAS) para o Zoológico, com saídas a cada 30 minutos, entre 8h e 17h30, vai funcionar de quinta a segunda. O serviço permite a integração com todas as linhas que operam no TAS, como as provenientes de Sobradinho e Planaltina, além do metrô.

Programação geral

· Quinta (17) – tabela de dia útil

· Sexta (18) – tabela de domingo e feriado

· Sábado (19) – tabela de sábado

· Domingo (20) – tabela de domingo e feriado

· Segunda (21) – tabela de domingo e feriado

Reforço para a Esplanada dos Ministérios – Sábado (19), Domingo (20) e Segunda (21)

Aumento de viagens, de acordo com a demanda de passageiros nas linhas que operam entre as Regiões Administrativas e a Esplanada dos Ministérios. Operação vai até as 3 horas da manhã.

Morro da Capelinha – Sexta-feira (18)

· 504.2 – Sobradinho II/Sobradinho QD 01 -BR 020/Mestre Darmas/Morro da Capelinha

· 504.3 – Sobradinho II/Sobradinho/DF 230/Morro da Capelinha

· 609.2 – Terminal de Planaltina/Morro da Capelinha

· 617.1 – Rodoviária do Plano Piloto/Eixo Norte/Morro da Capelinha

Reforço

Todas a linhas das demais regiões administrativas com destino à Rodoviária do Plano Piloto também serão reforçadas. Passageiros podem fazer integração com a linha 617.1 para chegar à festividade.

*Com informações da Agência Brasília