Feriado no DF será de chuva

Temperatura não deve passar dos 23ºC; umidade relativa do ar chegará a 95%

Deve chover durante todo o Dia de Finados no Distrito Federal. A quarta-feira começou nublado com chuva e a tendência é que se mantenha assim.

À tarde, o sol deve aparecer mais um pouco, mas ainda com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. À noite, o cenário será o mesmo, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura deve chegar a, no máximo, 23ºC (com mínima de 18ºC). A umidade relativa do ar varia entre 95% e 60%.