Casa do Cantador recebe o Encontro dos Forrozeiros do DF e Entorno

Evento, patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura, celebra o Dia Nacional do Forró e tem entrada gratuita para todas as idades

Comemorado em 13 de dezembro – data do aniversário do compositor Luiz Gonzaga, que morreu em 1989 – o Dia Nacional do Forró começa a ser festejado mais cedo pela Casa do Cantador, que programou espetáculos presenciais, trios de forrozeiros raiz e muita sanfona para este fim de semana (10 e 11). A data marca o título de Patrimônio Imaterial Brasileiro conferido a esse gênero musical de tão longo alcance.

Gratuito, o evento é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). Estão confirmados 48 trios de forrozeiros que preservam a cultura popular nordestina no DF e Entorno, com diversão para todas as idades.

“Cada trio que se apresentará nesse encontro tem uma longa estrada e batalha para perpetuar o forró raiz entre as novas gerações”, afirma o presidente da Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (Asforró-DF), Marques Célio. “É uma alegria poder celebrar o título que o forró recebeu.”

Maratona musical

Esta é a 12ª edição do tradicional encontro, que tem muita história para contar. Palco da festividade, a Casa do Cantador é o lugar mais adequado para receber a nação forrozeira, tornando-se referência quando o assunto é a cultura nordestina e o orgulho das tradições.

“O projeto Encontro dos Forrozeiros do DF e Entorno na Casa do Cantador foi aprovado em um edital de Ocupação de Espaços de 2019, que precisou suspender a data inicialmente prevista em razão da pandemia. Ver um evento de forró acontecer em um momento de retomada, na Região Administrativa de Ceilândia, é muito significativo, considerando a contribuição do povo nordestino para a composição da identidade cultural do DF”, afirma a subsecretária substituta de Fomento e Incentivo Cultural da Secec, Mariana Resende

A maratona começa no sábado, com 18 horas de forró e um elenco de peso. Entre os destaques estão Forrozeiros do Nordeste, Sacode Brasil, Anastácio Oliveira e Trio Forró pra Nóis. Também fazem parte da festa o Trio Fortaleza, Os Cabras do Nordeste, Trio Cariri, Duda Pinheiro e Forró Maneiro. Já no domingo, o evento continua com o Baixinho do Acordeom e Trio, Trio Raimundo do Forró, Os Três do Forró e Trio Campo Alegre, entre outros.

Serviço

Encontro dos Forrozeiros do DF e Entorno na Cidade de Ceilândia

→ Sábado (10) e domingo (11), das 10h às 23h, na Casa do Cantador de Ceilândia. Classificação indicativa livre. Entrada gratuita.