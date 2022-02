Feminicídio brutal no SIG foi registrado por câmeras no local

Momentos antes do crime a vítima ligou para filha e disse estar com receio de que algo acontecesse pois havia encontrado o ex-genro no ônibus

Tereza Neuberger e Mia Andrade

Ana Cristina Farias, de 52 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-genro, Marcos Fernando Domingos, de 26 anos, na manhã desta terça-feira (01) enquanto ela se dirigia para o trabalho no Sudoeste. O crime foi registrado por imagens das câmeras de segurança no local onde tudo ocorreu.

Nas imagens é possível ver o momento em que Marcos agride a vítima que cai no chão bem no meio da pista. Logo em seguida, o autor desfere violentamente golpes de facão contra a ex-sogra. Tudo acontece muito rápido e após desferir os golpes é possível ver Marcos deixar a cena do crime correndo. É possível ver também que antes da fuga do autor alguns carros passam pelo local presenciando a cena de terror.

O acusado fugiu logo depois de cometer o assassinato, porém foi encontrado algumas horas após o crime. Ele foi encontrado e preso na tarde desta terça-feira (01) pelas equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam I) e da Divisão de Inteligência Policial (Dipo) ao se esconder na casa da ex-namorada, na região de São Sebastião.

O crime ocorreu por volta das 9 horas em frente à Papelaria ABC, que fica localizada na Quadra 2 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Em posse de um facão, após discussão com a vítima, Marcos que teria seguido a ex-sogra por 26 quilômetros, desferiu contra ela com muita violência vários golpes de facão.

Além de cortes na cabeça e axila, Ana Cristina teve uma das mãos decepada pelo ex-genro que fugiu logo em seguida, deixando para trás o facão usado no crime. Testemunhas do assassinato brutal que passavam pelo local acionaram o Serviço de Antendimento Móvel de Urgência (Samu) que ao chegar no local encontrou a vítima ainda com vida mas, devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito no local.

A vítima é empregada doméstica em uma residência no Sudoeste, ela teria saído de casa em São Sebastião para ir ao trabalho, embarcou em um ônibus com destino ao Sudoeste, mas o autor teria entrado em contato com Ana Cristina e marcado um encontro na Rodoviária do Plano Piloto para devolver os documentos que havia retido da ex-companheira.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após devolver os documentos para a ex-sogra, Marcos embarcou no mesmo ônibus que ela com destino ao Sudoeste. Preocupada, a vítima entrou em contato com a filha que alertou para que a mãe não desembarcasse do ônibus e acionou a Polícia Militar do Distrito Federal. Em seguida a vítima desceu do ônibus perto de uma Delegacia de Polícia, mas foi abordada pelo ex-genro antes.

Ainda de acordo com a PCDF Marcos teria ligado para ex-mulher e filha da vítima de dentro do ônibus para dizer que mataria a ex-sogra e após cometer o crime Marcos teria entrado em contato com a ex-namorada para dizer que cumpriu com as ameaças. Ainda segundo a polícia, o homem tem várias passagens que se enquadram na Lei Maria da Penha.

O local do crime foi periciado, o facão utilizado para cometer o crime foi apreendido e o Marcos Fernando Domingos foi preso e recolhido à Carceragem da PCDF.

Pelas imagens, é possível ver Marcos e Ana caminhando lado a lado. Foto: Divulgação

Histórico do relacionamento

Marcos teve um relacionamento afetivo com a filha da vítima por cinco meses somente e desde o início se mostrou um homem agressivo e violento. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) o relacionamento entre o acusado e a filha da vítima foi permeado por agressões morais, cárcere privado e perseguição.

Em junho de 2021, após o término do relacionamento, a ex-namorada do agressor e a vítima registraram ocorrência e solicitaram medidas protetivas contra o agressor, ocasião em que houve o deferimento das medidas protetivas.

Em janeiro de 2022, mesmo intimado acerca da proibição de contato e aproximação, o autor passou a perseguir mãe e filha de forma reiterada, chegando inclusive a reter os documentos da ex-companheira. O autor ameaçou de morte não só a ex-sogra e ex-companheira como também qualquer familiar que ele encontrasse.

Feminicídios no Distrito Federal

Acabamos de entrar no segundo mês do ano e já foi registrado o terceiro caso de feminicídio no Distrito Federal em 2022 na manhã desta terça-feira (01). A primeira vítima do ano, Eliuda Velozo, 35 anos, foi encontrada em um matagal na região de Santa Maria, no dia 22 de janeiro. Eliuda foi encontrada com pancadas na cabeça e seminua já sem vida. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) segue investigando a causa da morte e se a vítima teria sofrido estupro.

Dois dias após encontrarem o corpo de Eliuda, a segunda vítima do ano, Kelle Cristina Pereira da Silva, de 23 anos, foi encontrada morta dentro de um poço, em Brazlândia. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que não teve o nome divulgado pela polícia. Ele teria cometido suicídio após um depoimento contraditório e de acordo com a PCDF o suspeito não aceitava o término do relacionamento com a vítima.