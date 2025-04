Feira Rabiscão chega à 12ª edição e reafirma compromisso com arte acessível e cultura colaborativa no DF

Serviço

12ª edição Rabiscão

3 e 4 de maio, sábado e domingo, das 11h às 19h no Espaço Cultural Renato Russo – 508 sul.

Mais informações neste link. *Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF)

Segundo as idealizadoras do evento, as produtoras culturais Janaína Coe e Vanessa Navarro, da Pupila – contemplada com três projetos pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) em 2025 -, o Rabiscão vai além de um espaço de exposição e venda. “Mais do que um evento, o Rabiscão é um laboratório vivo. É onde artistas compartilham ideias, experimentam, vendem, aprendem e sonham juntos. A arte nasce da troca – e o Rabiscão é a expressão mais autêntica disso”, afirma Janaína. “O Rabiscão reafirma, a cada edição, seu papel como articuladora de uma cena artística pulsante, acolhedora e diversa. E permanece aberta a todos: artistas, curiosos, famílias e apaixonados pela arte em suas mais variadas formas, completa.