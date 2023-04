Feira do Produtor de Ceilândia ganhará campo de futebol society

O governador Ibaneis Rocha assinou, nesta sexta-feira (28), durante solenidade, a ordem de serviço para a construção da quadra

Um novo campo de futebol será construído em Ceilândia. O local ficará na região da Feira do Produtor, e é mais um investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) na cidade.

O governador Ibaneis Rocha assinou, nesta sexta-feira (28), durante solenidade, a ordem de serviço para a construção da quadra no valor de R$ 745 mil. Segundo lembrou o chefe do Executivo, são cerca de R$ 200 milhões de investimentos previstos na maior cidade do DF, a exemplo da primeira etapa das obras de requalificação urbana na Avenida Hélio Prates, entregue à população nesta sexta.

“Entregamos hoje a primeira parte da Hélio Prates e estamos investindo aqui na Feira do Produtor, um dos maiores centros de distribuição de alimentos da capital para que ela possa melhorar ainda mais”, explicou Ibaneis Rocha. “Já fizemos um estacionamento público para atender a comunidade e os feirantes. Havia esse pedido de um campo sintético que vamos executar e, agora, há uma demanda por uma segunda saída da feira que vamos buscar fazê-la”, acrescentou.

Localizada na QNP 1, a feira conta com 390 boxes e tem atividade comercial em quatro dias da semana. Uma média de 6 mil pessoas circulam diariamente no espaço, entre produtores rurais e clientes. O estacionamento interno foi criado em 2021, com 300 vagas para atender a comunidade e feirantes. Já o campo society, que fica ao lado do comércio, contará com arquibancadas, alambrado e estrutura para o fornecimento de energia fotovoltaica. A obra será realizada por empresa contratada pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL).

“Será muito importante para a comunidade, que precisava deste espaço de lazer aqui. Nossos feirantes e também os moradores da região usavam o campo de grama antigo que tem no local”, observou o presidente da feira, Vilson de Oliveira. A SEL, durante o evento, fez a doação de 6 kits de uniformes e bolas para duas escolas de futebol de Ceilândia.

“Esperamos em dois meses voltar para inaugurar esse campo sintético. Ele virá nas medidas oficiais (22 m x 44 m), com arquibancada e toda tecnologia para trazer mais lazer e esporte para a cidade”, afirmou o secretário interino de Esporte, Renato Junqueira.

Presentes ao evento, os alunos da escolinha Sociedade Esportiva Madureira estavam animados com a notícia. Para o professor Gilmar Cristiano, coordenador do projeto que atende a 250 crianças de Ceilândia, será excelente. “Contamos com três núcleos de meninos que treinam em outros pontos da cidade. Agora, teremos mais um campo para atender a todos”, finalizou.

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília