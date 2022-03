Feira do Galpãozinho é entregue a comunidade do Gama

Essa foi a primeira obra foi realizada no local em 30 anos de história

Depois de assinar de ordem de serviço para a reforma da UBS 7 e visitar o andamento da obra do Caic Castello Branco, no Setor Oeste do Gama, o governador Ibaneis Rocha realizou ainda a entrega da obra de revitalização da Feira do Galpãozinho, também na região administrativa. Essa foi a primeira obra foi realizada no local em 30 anos de história.

Com um valor de R$ 750 mil, o investimento foi com recursos vindos do próprio GDF. “Hoje é um dia muito feliz. Eu vinha na feira antes mesmo de me tornar governador e sei das péssimas condições em que os feirantes trabalhavam. Então, entregar a revitalização da Feira é motivo de orgulho para mim. Começamos a obra pela feirinha e agora vamos assinar a ordem de serviço para a reforma da rodoviária”, disse o governador.