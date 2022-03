Ibaneis libera reforma de Unidade Básica de Saúde no Gama

Com um investimento de R$ 5.685.000 para a reforma, a expectativa é que seja entregue em 10 meses

Na manhã deste sábado (26), o governador Ibaneis Rocha liberou um investimento de R$ 5.685.000 para a reforma da Unidade Básica de Saúde 7 (UBS), no Gama.

“Trabalhamos para trazer melhorias para cá (Gama) e é isso que queremos continuar fazendo, agindo pelo bem da população”, disse o governador após assinatura de ordem de serviço para as obras no local.

A expectativa é que a reforma completa seja entregue em 10 meses. De acordo com as autoridades no evento de assinatura da ordem de serviço, será realizada a troca de todo o revestimento, alteração de layout, cobertura e instalações elétricas e hidráulicas, além da implantação de novo acesso e estacionamento.

O local já tem capacidade para atender 4.500 pacientes por mês, o que representa 54 mil pessoas ao ano, e contará com consultórios médicos, sala de acolhimento, centro de especialidade odontológica, ginecologia, pediatria, serviço social, acupuntura, área administrativa, entre outros.