GDF chega a R$ 200 milhões em investimentos no Gama, segundo Ibaneis

Após assinatura de ordem de serviço para a reforma da UBS 7, no Gama, o governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou o andamento da obra do Caic Castello Branco, no Setor Oeste do Gama.

“O investimento no Gama tem sido muito grande. Já passamos da marca de R$ 200 milhões aplicados na cidade e vamos continuar assim. O Gama e toda a população merece o nosso trabalho”, afirmou o chefe do executivo local, na manhã deste sábado (26).

A obra do Caic custou mais de R$ 10,4 milhões e a expectativa é de que ao menos 130 vagas de empregos sejam geradas. Localizada no Setor Oeste do Gama, o local conta com 22 salas de aula para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os estudantes vão contar com espaço para aulas em dois laboratórios, salão multiuso, ducha infantil, salas de música, leitura, sensora, motora e multimídia.

O Caic do Gama tem quatro blocos, com salas administrativas para a gestão da escola, refeitório, banheiros e uma cozinha também constam do projeto. A escola vai garantir acessibilidade, com passarelas cobertas, uma rampa e três escadas, além de um anfiteatro com estrutura adequada.