Feira de Orquídeas e Plantas começa amanhã em Guará

A terceira edição da Feira de Orquídeas e Plantas começa nesta quinta-feira (29) na Casa de Cultura do Guará, e segue durante o final de semana. O evento receberá o público de todo o Distrito Federal com variadas espécies de orquídeas para apreciação e venda. Além de trazer milhares de flores, a 3ª Feira das Orquídeas e Plantas também oferecerá mais de 150 itens e acessórios destinados ao cultivo e cuidado de flores e plantas ornamentais.

Renato Piquetti Louro, proprietário da Mundo NPK, reforça que o evento vai agradar toda a família. “É um misto de cores e perfumes que deve conquistar desde os mais novos aos mais velhos. E os visitantes poderão conversar com os expositores também, para trocar experiências e colher dicas para cuidar de suas próprias orquídeas”, ressalta.

A 3ª Feira das Orquídeas e Plantas de Guará tem início no dia 29 de fevereiro, quinta-feira, e permanece aberta ao público dias 1º, 2 e 3 de março, durante o final de semana, das 8h às 18h, na Casa de Cultura do Guará, localizada no Guará II QE 25. A entrada é gratuita.

Serviço:

3ª Feira das Orquídeas & Plantas

Local: Casa da Cultura do Guará

Endereço: Guará II QE 25 – Guará, Brasília – DF

Data: dias 29 de fevereiro, 1, 2 e 3 de março

Horário: das 8h às 18h

Entrada Gratuita