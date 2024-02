Sol Nascente recebe GDF Mais Perto do Cidadão

A população terá acesso a atendimentos do Na Hora, da Sejus e da Polícia Civil e demais órgãos públicos

Nesta sexta-feira (1º) e sábado (02), o Sol Nascente irá receber a 22ª edição do GDF Mais Perto da População, da Secretaria de Justiça e Cidadania. O evento acontecerá das 9h às 16h no primeiro dia e das 9h às 12h no segundo, ao lado do Restaurante Comunitário.

“A Sejus está envidando esforços contra a proliferação do Aedes aegypti e ações que nos aproximam da população são realizadas para sanarmos no menor tempo possível os altos índices de casos de dengue na capital”, atenta a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Profissionais da Secretaria de Saúde e do Corpo de Bombeiros prestam informações e atendem os cidadãos que procuram os serviços desse programa de sucesso que é o GDF Mais Perto do Cidadão.”

A população terá acesso a atendimentos do Na Hora, da Sejus e da Polícia Civil e demais órgãos públicos. No caso da Saúde, além da testagem rápida e hidratação intravenosa para os cidadãos com suspeita de dengue, também serão apresentadas informações sobre prevenção.

Haverá, ainda, atividades artísticas e de lazer para adultos e crianças, atendimento psicológico e assistência social, além de serviços de beleza. Donos de pets poderão levar cães e gatos para aplicação de vacina antirrábica e consultas.

O programa

Com a ação deste fim de semana, o GDF Mais Perto do Cidadão somará cinco edições, apenas neste ano. Além do Sol Nascente, receberam o programa em 2024 Recanto das Emas, Vicente Pires, Estrutural e Varjão. Com início em fevereiro de 2023, já são mais de 156 mil atendimentos à população em cerca de 12 meses.

Instituído em 2023 por meio do decreto nº 44.213, o GDF Mais Perto do Cidadão é estruturado em eixos temáticos transversais, como Justiça e cidadania, Saúde, Cultura e educação, Esporte e lazer, entre outros.

Periodicamente, a Sejus reúne equipes com membros de diversos órgãos do DF e visita uma região administrativa para, durante dois ou três dias, atender a população daquele local. As localidades já contempladas foram Ceilândia (duas vezes), Planaltina (duas vezes), Recanto das Emas (duas vezes), Riacho Fundo II, Sobradinho, Sobradinho II, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, São Sebastião, Santa Maria, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Sol Nascente, Paranoá, Água Quente, Vicente Pires, Cidade Estrutural e Varjão.

Serviço

22º GDF Mais Perto do Cidadão

→ Sexta e sábado (1º/3), das 9h às 16h; e sábado (2), das 9h às 12h

→ Local: Trecho 2, Quadra 105, Conjunto O, Área Especial 1, Região Administrativa do Sol Nascente, ao lado do Restaurante Comunitário.

