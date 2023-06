Feira Cultural da Diversidade LGBT+ ocupa Memorial da América Latina

A entrada na feira é gratuita e a retirada dos ingressos deve ser feita neste link. As informações da Agência Brasil

A 22ª edição da Feira Cultural da Diversidade LGBT+ ocorre nesta quinta-feira (8) no Memorial da América Latina, zona oeste da capital paulista. Com o objetivo de promover a economia criativa, a geração de renda e a cultura LGBT+, até as 22h, o público terá acesso a espaços de gastronomia, de arte e shows.

Para esta edição, são esperados cerca de 100 expositores, entre estandes de comerciantes, instituições, patrocinadores e de alimentação. Um dos destaques é a participação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) oferecendo orientação e serviços como retificação de nome, consulta a título eleitoral e emissão de guias.

Segundo os organizadores, haverá também mais de 50 atrações artísticas no Palco da Diversidade LGBT+. Todo o evento conta recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, como intérpretes de libras, audiodescrição e área reservada. A entrada na feira é gratuita e a retirada dos ingressos deve ser feita neste link. As informações da Agência Brasil.

Outros destaques da edição, segundo a organização, são o Planeta Criação, que oferece um espaço com designers de moda para mostrar suas criações; o Espaço Vogue, para que o público apresente números de dança vogue, k pop, salsa ou outra modalidade; além de um karaokê e a Experiência Drag, ação que propõe uma experiência para o público se tornar drag queen por um dia.

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participa a partir das 16h, ao lado da secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, da Feira Cultural. Está prevista uma visita aos estandes e expositores da feira.

A feira faz parte da programação oficial da Associação da Parada do Orgulho LGBT de SP e antecede a 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que ocorre no domingo (11), na Avenida Paulista.