Fecomércio-DF escolhe novo presidente semana que vem; CNC não tem candidato

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) escolhe, no próximo dia 5 de março, o novo presidente que comandará a entidade pelos próximos 15 meses. As eleições se fazem necessárias para suprir a vaga deixada por Francisco Maia, acometido de forma fatal pela covid-19.

Apenas dois postulantes registraram candidatura: o presidente do Sindicato das Papelarias, Comércio Varejista de Material de Escritório, Papelaria e Livraria (Sindipel-DF), José Aparecido da Costa Freire (E), e o presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-DF), Ovídio Maia Filho (D).

Os dois candidatos passarão por votação. 27 integrantes da diretoria da Fecomércio-DF terão o poder de decidir o novo presidente. Quem vencer, fica também responsável pela gestão do Sesc e do Senac do DF, mas só daqui a 90 dias. Isso porque a Confederação Nacional do Comércio (CNC) fica à frente destes dois órgãos durante os próximos meses para maior estabilidade na transição.

CNC não tem candidato

Em contato com o Jornal de Brasília, o primeiro vice-presidente da CNC, Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante, afirmou que o órgão não fará nenhum tipo de apoio a um dos candidatos. “A CNC não apoia nenhum candidato, apenas fiscaliza as eleições”, declarou.

As eleições ocorrem no dia 5 de março, e a posse, no dia 17 do mesmo mês. Em junho de 2022, ocorrem novas eleições.