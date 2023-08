Farmacêutica impede incêndio no Hospital de Base

Lembrando-se do treinamento recente, a farmacêutica relatou que se dirigiu ao local e pegou um extintor de incêndio

No cenário de um hospital movimentado como o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde vidas são cuidadas e protegidas a cada instante, a importância da Brigada Voluntária não pode ser subestimada. Um recente episódio protagonizado pela farmacêutica Fernanda Bellaniza, 30 anos, trouxe a relevância dessas iniciativas, mostrando como a capacitação pode fazer toda a diferença.

Há menos de sete dias após ter concluído o treinamento da Brigada Voluntária, a farmacêutica do HBDF encontrou-se diante de um desafio imprevisto. Enquanto realizava uma visita a ala de cardiologia, a profissional deparou-se com um princípio de incêndio na Copa de Nutrição, situada no 4º andar do prédio do hospital. A fumaça densa e pedidos de ajuda chamou a atenção de Fernanda.

Lembrando-se do treinamento recente, a farmacêutica relatou que se dirigiu ao local e pegou um extintor de incêndio. Com decisão e destreza, apagou as chamas antes que o fogo pudesse se espalhar, evitando uma possível tragédia. “Ter feito esse curso foi essencial para eu ter tomado essa atitude e já saber manipular na prática os extintores e saber o que fazer e não fazer em casos como esse”, afirma Fernanda, refletindo sobre a aplicação prática das orientações recebidas.

A farmacêutica destaca a relevância de sua ação para incentivar outros colaboradores a participarem do treinamento da Brigada Voluntária. “Acho que todos do hospital deveriam fazer. É um hospital muito grande, com muitas pessoas. Apesar de a Brigada ter chegado muito rápido, ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo”, reforça Fernanda, demonstrando seu comprometimento com a segurança de todos.

Impacto positivo

A gerente geral de Pessoas do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Elaine Silvestre, apontou o ocorrido como um exemplo concreto do impacto positivo que os voluntários podem ter. “Esse caso demonstra o quanto a Brigada Voluntária pode evitar uma tragédia e salvar milhares de vidas. Saber que em cada unidade temos uma equipe apta a combater incêndios e orientar a saída segura de todas as pessoas do ambiente em perigo traz tranquilidade e a certeza de que a instituição se preocupa com seus colaboradores e pacientes”, ressaltou.

Calendário de capacitação

As datas dos próximos treinamentos da Brigada Voluntária já estão disponíveis para consulta no site do IgesDF, e Elaine enfatiza a necessidade de voluntários comprometidos. “É de extrema importância que a empresa cumpra a legislação e ofereça os mecanismos necessários, mas não conseguiremos atingir o objetivo principal, se não tivermos voluntários. Por isso, pedimos a participação e o engajamento de nossos colaboradores”, reforça a gerente.

Os treinamentos são destinados a todos os colaboradores do IgesDF e incluem simulações de emergências, uso correto de extintores, técnicas de evacuação e primeiros-socorros, entre outros tópicos cruciais. Os participantes da Brigada Voluntária não apenas ganham confiança em suas próprias habilidades, mas também se tornam exemplos inspiradores para seus colegas de trabalho, incentivando uma cultura de segurança e preparação.

Confira o relato de Fernanda Bellaniza.

*Com informações da Agência Brasília