FAPDF lança programa com valor de 20 milhões de reais para pesquisa científica

São 20 milhões de reais que serão ofertados para pesquisadores, com titulação de doutorado, desenvolverem projetos em diferentes áreas

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) lançou nesta segunda-feira (27), o Programa FAPDF Learning que garante o apoio financeiro na realização de pesquisas científicas no Distrito Federal e entorno. São 20 milhões de reais que serão ofertados para pesquisadores, com titulação de doutorado, desenvolverem projetos nas áreas de agronegócio, biotecnologia e saúde, govtech e CT&I. A expectativa é que a primeira chamada seja publicada até o final de julho.

O coordenador da pesquisa poderá ser residente no DF ou RIDE e, neste programa, serão admitidos coordenadores com vínculo empregatício e, também, de professor voluntário à instituição de ensino, contanto que possuam título de doutor. As propostas serão selecionadas de acordo com as etapas de habilitação, que incluem a análise de mérito técnico-científico com 17 critérios definidos, e de maturidade tecnológica com 5 critérios.

“A FAPDF se mobilizou para criar um programa permanente de apoio à pesquisas em áreas específicas, pois acreditamos que elas atendem aos interesses da população, além de gerar resultados de alto valor agregado. Apesar de ser um ano atípico, por causa das eleições, alocamos mais de R$47 milhões em 12 programas de fomento à pesquisa e a perspectiva é seguir oferecendo oportunidade”, ressalta o diretor-presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

As chamadas a serem desenvolvidas dentro do programa foram definidas a partir de um mapeamento da capital e serão denominadas AGRO, BIO HEALTH, GOV e TECH Learning. A Fundação ainda poderá lançar chamadas para outras macro áreas de pesquisa, a depender da identificação de outras necessidades sociais.