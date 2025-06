FAPDF divulga resultado preliminar de edital para fomento a publicações científicas no DF

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) publicou nesta sexta-feira (13) o resultado preliminar do edital FAPDF Publica – 3º período de 2025, que visa fomentar publicações científicas em todas as áreas do conhecimento. A lista dos contemplados está disponível no site da instituição e no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Pesquisadores que desejarem contestar o resultado têm até três dias úteis, a partir da data da publicação no DODF, para apresentar recurso.

Com investimento total de R$ 2 milhões, o edital é voltado a pesquisadores vinculados a instituições públicas ou privadas com sede no DF, além de startups e Organizações da Sociedade Civil (OSCs), desde que os artigos sejam derivados de projetos previamente apoiados pela Fundação.

Os recursos estão divididos em três faixas de apoio:

Faixa A – Graduandos: R$ 400 mil

R$ 400 mil Faixa B – Mestrandos: R$ 800 mil

R$ 800 mil Faixa C – Doutorandos e pós-doutorandos: R$ 800 mil

O valor será distribuído proporcionalmente ao longo dos oito períodos de submissão previstos no exercício orçamentário de 2025, por meio do Programa de Trabalho “Difusão de Ciência, Tecnologia e Inovação”.

A iniciativa integra a política da FAPDF para ampliar a visibilidade da produção científica do DF e fortalecer a presença de pesquisadores locais em publicações nacionais e internacionais de alto impacto.