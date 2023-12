Famílias que visitam o evento Um Sonho de Natal têm acesso facilitado

Faixas das vias S1 e N1 no Eixo Monumental estarão liberadas para estacionamento nas proximidades do evento

Para garantir a segurança das famílias que visitam o projeto Um Sonho de Natal, promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), as faixas de rolamento mais próximas ao canteiro central das vias S1 e N1, no Eixo Monumental, estarão liberadas para estacionamento até o encerramento do evento, em 1º de janeiro de 2024.

Das 17h até as 23h, duas faixas, das seis existentes, serão bloqueadas: uma para os veículos pararem e outra para facilitar a entrada e saída no estacionamento. Além disso, agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) estarão por toda a via para orientar as pessoas e auxiliar na travessia dos pedestres.

“Instalamos um painel informativo com o horário permitido para estacionar nas imediações do evento. Próximo ao Museu Nacional da República, estamos fazendo a travessia dos pedestres para facilitar o acesso das pessoas, tudo para oferecer o máximo de segurança possível para a população”, destaca Anthony Grillo, coordenador de Policiamento Metropolitano do Detran-DF. A partir das 23h, as faixas voltam a ser liberadas para o trânsito.

As intervenções ocorrem em três pontos do Eixo Monumental: Esplanada dos Ministérios, que abriga a Vila do Papai Noel; Praça do Buriti, com o presépio; e Praça do Cruzeiro, que oferece experiências gastronômicas e uma roda-gigante. Para quem pretende visitar a Praça do Buriti, é importante destacar que o local dispõe de estacionamento público próprio, além das opções nos estacionamentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) e do Palácio do Buriti.

O Detran lembra ainda que não é permitido estacionar nos gramados. “As equipes, a postos, estarão orientando os populares a estacionarem apenas em áreas permitidas e, para inibir o estacionamento em áreas irregulares, garantindo assim a fluidez e a segurança no trânsito”, completa Grillo.

Um Sonho de Natal

O evento, que leva a magia das festas de fim de ano para os brasilienses, teve início no último dia 15 e vai até 1º de janeiro, sempre das 17h às 22h, contando com uma vasta programação cultural e musical.

O investimento na iniciativa é de R$ 7 milhões, e a expectativa é que 1 milhão de pessoas visitem os espaços para apreciar a cenografia e se divertir nas atrações culturais e de lazer. Mais de 500 empregos foram gerados.