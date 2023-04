Família procura jovem desaparecida no Novo Gama

A mulher saiu de casa, no Gama, na última segunda-feira (17) por volta das 23h30 sem dizer para onde ia

A família de Gabriela Araújo Santos, de 26 anos, está buscando pela jovem que desapareceu há uma semana, no Novo Gama.

Segundo a irmã de Gabriela, Gabriella Stephanie, a mulher saiu de casa, no Gama, na última segunda-feira (17) por volta das 23h30 sem dizer para onde ia. “Meia-noite ela ligou para a minha mãe do celular dela e disse que estava em uma rua deserta e escura no Novo Gama, mas não sabia onde era”, explicou a irmã.

Ainda de acordo com Stephanie, no fundo da ligação foi possível ouvir a voz de um homem. “Minha mãe disse que ouviu um homem na ligação dizendo que eles estavam há três minutos da rodoviária do Novo Gama”, contou.

Depois disso, a família de Gabriela não conseguiu mais ter contato com a jovem. Mesmo sem nunca ter desaparecido sem dar notícias, a mãe e a irmã decidiram esperar para então procurar a polícia. “Deu quinta-feira, nós nos desesperamos. Quando ela saí, ela sempre liga para gente, sempre avisa para a minha mãe onde está”, continuou Stephanie.

Por meio da conta bancária, a família descobriu que a última transação feita pela jovem foi um pix para um motorista de aplicativo e, em contato com o homem, descobriu que Gabriela foi deixada em uma casa no Novo Gama. Porém, ao chegar no local, a família descobriu que o dono do imóvel também está desaparecido.

Segundo Stephanie, inicialmente as polícias civis do Distrito Federal e do Goiás (PCDF e PCGO) não deram importância para o desaparecimento e, apenas após um tio também policial buscar informações, o caso teria começado a avançar. “Foi só depois que o meu tio entrou no caso, antes disso eles fizeram pouco caso”, disse.

A família começou uma campanha de buscas pela jovem nas redes sociais, mas, até o momento, não tem informações sobre ela.

Em nota, a PCDF informou que investiga o caso e diz que Gabriela teria ido ao Novo Gama para fazer um “programa” sexual. A família nega. Gabriela é uma mulher transexual.